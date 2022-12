Argentina-Croazia 2-0 diretta: iniziato il secondo tempo LIVE

Aggiorna

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida tra Argentina e Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all'Iconic Stadium di Losail. Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del Brasile, eliminato ai quarti da Modric e compagni che proveranno invece a centrare la seconda finale consecutiva dopo quella persa nel 2018 in Russia contro la Francia (che affronterà domani il Marocco nell'altra semifinale). Di seguito la diretta del match...

21:07 46' - Via alla ripresa, due cambi croati Via alla ripresa di Argentina-Croazia. Due cambi tra i croati: dentro Orsic e Vlasic al posto di Sosa e Pasalic. 20:49 45'+4' - Finisce il primo tempo Finito il primo tempo di Argentina-Croazia all'Iconic Stadium di Lusail: si va al riposo con la 'Seleccion' avanti 2-0 grazie ai gol di Messi (al 34' su rigore) e Alvarez (39'). 20:45 45' - Mac Allister sfiora il trisQuattro minuti di recupero Dopo una parata di Martinez su Pasalic (partito però in fuorigioco) viene indicata l'entità del recupero: si giocherà fino al 49' e poi si andrà all'intervallo di Argentina-Croazia. 20:43 43' - Mac Allister sfiora il tris Argentina vicina al terzo gol: cross da calcio d'angolo e colpo di testa di Mac Allister, che trova però l'ottima risposta del portiere croato Livakovic. 20:39 39' - Alvarez-gol: Argentina avanti 2-0 Raddoppio dell'Argentina: altra ripartenza letale della 'Seleccion' a innescare Alvarez, che si invola verso l'area della Croazia dove vince due rimpalli e poi supera Livakovic. 20:34 34' - Messi non sbaglia: Argentina avanti Leo Messi non sbaglia dal dischetto: nel giorno in cui eguaglia il tedesco Matthaus come primatista di presenze ai Mondiali, la 'Pulce' piazza la palla all'incrocio. Argentina avanti 1-0 sulla Crozia. 20:32 32' - Rigore per l'Argentina Calcio di rigore per l'Argentina: lancio per Alvarez che viene steso dal portiere Livakovic, ammonito come Kovacic (quest'ultimo per proteste) 20:28 28' - Modric anticipa Alvarez Ripiegamento decisivo di Modric: ripartenza dell'Argentina e cross di Molina verso Alvarez, anticipato però in maniera decisiva dal capitano della Croazia. 20:25 25' - Livakovic attento su Fernandez Primo tiro in porta della partita: a provarci è l'argentino Enzo Fernandez, che sul suo destro dal limite prova però attento il portiere croato Livakovic. 20:18 18' - Cross sballato di Sosa La Croazia prova ad affondare a sinistra: il cross del mancino Sosa è però sballata e la palla finisce direttamente in curva. 20:13 13' - Fallo di Modric su Mac Allister Possesso palla della Croazia ma l'Argentina prova a ripartire con Mac Allister: fallo tattico' di Modric che lo atterrà a metà campo, graziato però da Orsato che finora non ha tirato fuori alcun cartellino. 20:05 5' - Avvio equilibrato Fasi iniziali del match all'insegna dell'equilibrio: nessuna occasione e un'uscita per parte effettuata dai due portieri, prima dal croato Livakovic e poi dall'argentino Martinez. 20:01 1' - Iniziata Argentina-Croazia Fischio d'inizio a Lusail: partita la sfida Argentina-Croazia, prima semifinale dei Mondiali in Qatar. A muovere il primo pallone sono i croati in maglia blu, mentre la 'Seleccion' gioca con la classica divisa 'Albiceleste'. 19:57 Inni nazionali È il momento degli inni nazionali all'Iconic Stadium di Lusail, con le squadre di Argentina e Croazia schierate al centro del campo e capitanate da Messi e Modric. 19:53 Squadre nel tunnel I giocatori di Argentina e Croazia sono nel tunnel, in attesa di entrare sul prato dell'Iconic Stadium di Lusail per sfidarsi nella prima semifinale dei Mondiali in Qatar. 19:41 Arbitro italiano Sarà l'italiano Daniele Orsato ad arbitrare Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali. Italiani anche i suoi assistenti, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.