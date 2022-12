Argentina, il figlio di Messi fa emozionare tutti

Quasi 46 milioni di argentini attendono con impazienza la finale di oggi contro la Francia , alle 16, per scoprire se l' Argentina riuscirà a riportare in patria un Mondiale che manca da 36 anni. Tra questi ci sono anche i tre figli di Leo Messi , Thiago, Mateo e Ciro. Il primogenito ha fatto emozionare tutti scrivendo un messaggio, riportato dalla moglie della Pulce, Antonella Roccuzzo .

Thiago ha scritto la canzone che ha accompagnato l'Argentina per tutto questo Mondiale, come un tormentone. “Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati”. La canzone è stata riportata su uno sfondo in cui è dipinta la bandiera dell'Argentina.

Queste le parole: “Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel, dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai. Non te lo posso spiegare perché non capirai, le finali che abbiamo perso, per quanti anni ho pianto per lei. Ma è finita perché papà ha vinto la finale con i Brazucas al Maracanà. Ragazzi, ora siamo di nuovo emozionati; voglio vincere il terzo, voglio essere campione del mondo. E possiamo vedere Diego dal cielo; con Don Diego e La Tota che lo incoraggiano a Lionel".