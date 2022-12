Argentina-Francia: ecco cosa farà Papa Francesco durante la finale

Con il cuore sarà sul campo di Doha, ma con gli occhi no. Papa Francesco tiferà naturalmente Argentina nella finale dei Mondiali contro la Francia, ma alle 16 non sarà davanti alla televisione come invece faranno circa 46 milioni di suoi connazionali. Jorge Bergoglio, pur essendo un appassionato di calcio, non vuole spezzare una tradizione che dura da più di 30 anni.