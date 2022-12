Mondiali 2022: in 4 candidati al titolo senza aver giocato neanche un minuto

Non è facile diventare campioni del mondo, diventarlo senza aver disputato neanche un minuto della competizione lo è ancora di più. Ma i casi ci sono eccome, sono ben 101 nella storia in 21 edizioni dei Mondiali. In questa edizione 2022, ci sono due calciatori dell' Argentina , Geronimo Rulli e Franco Armani , e due della Francia , Alphonse Areola e Karim Benzema , che si apprestano ad aggiungersi alla lista.

Ancora più complicato è laurearsi campione del mondo per due volte senza essere mai sceso in campo. Questo record potrebbe andare al francese Areola, già in Russia 2018 relegato al ruolo di riserva perenne, ma vincitore del Mondiale. Sarebbe comunque un record condiviso.

La stessa cosa è successa a Guido Masetti, ex calciatore della Roma, che diventò campione del mondo nel 1934 e nel 1938 con l'Italia senza giocare mai. Il portiere Carlos José Castilho, del Fluminense, alzò al cielo la Coppa nel 1958 e nel 1962 con il Brasile senza esordire in nessuno di questi due campionati. Stessa cosa per un suo compagno di nazionale, José Macia, meglio conosciuto come Pepe. Questo è l'unico giocatore di movimento che ha vinto due Mondiali senza un solo minuto in campo. Pepe nel 1962 doveva essere titolare indiscusso della Selecao, ma si fece male a pochi giorni dall'inizio della competizione.

Campioni del mondo da riserve: 33 sono portieri

Sono 33 i portieri che hanno disputato zero minuti e sono diventati campioni del mondo. Oggi si possono aggiungere Armani, Rulli e Areola. Troviamo anche nomi illustri come Peruzzi e Leao. Ci sono 32 difensori, tra cui l'argentino Passarella, 18 centrocampisti e 18 attaccanti, tra i quali un certo Ronaldo Nazario che, nel 1994, faceva parte della lista del Brasile ma aveva solo 17 anni.

Un record spetta al Brasile che vinse il titolo in Cile 1962. L'allenatore Aymoré Morerira utilizzò solo 12 dei 22 componenti la rosa. In dieci non disputarono neanche un minuto di quel Mondiale vittorioso.