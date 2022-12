Albo d'oro Mondiali: Argentina, terza gioia. Il Sudamerica accorcia sull'Europa

L'Argentina vince la sua terza Coppa del Mondo al termine di una finale epica contro la Francia, battuta ai calci di rigore a Doha dopo che i tempi supplementari si erano conclusi per 3-3. Per l'albiceleste è il terzo trionfo della sua storia, dopo le vittorie al Mondiale ospitato in casa nel 1978 e a quello in Messico nel 1986, quando il grande protagonista fu Diego Armando Maradona. Questa volta il mattatore è stato Leo Messi, autore di una doppietta. In gol anche Di Maria, ai rigori decisivo il portiere Emiliano Martinez.