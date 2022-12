Argentina, pazza idea: “Messi sulle banconote”

L' Argentina , dopo la vittoria del Mondiale , sta pensando di rendere ulteriormente omaggio a Leo Messi , mettendo la sua faccia su una nuova banconota. Il giocatore del Psg , all'ultima Coppa del mondo, ha segnato 7 gol permettendo all'Albiceleste di tornare sul tetto del mondo dopo 36 anni, battendo la Francia ai calci di rigore. Messi ha segnato due gol in finale e poi ha trasformato anche dal dischetto.

Messi sulla banconota da 1000 pesos, l'idea della Banca centrale argentina

La Banca centrale argentina, visto come Messi ha giocato il Mondiale, sta pensando di onorare la stella della nazione mettendolo letteralmente sulla banconota. Lo fa sapere il quotidiano El Financiero, che aggiunge come l'organo finanziario del Paese stia cercando modi diversi per celebrare la vittoria, uno dei quali consiste appunto nell'immortalare Messi sulla valuta.