Argentina, Dibu Martinez a Mar del Plata: "Ecco come paro i rigori"

"Sono orgoglioso di essere il primo campione del mondo 'marplatense'. Non solo per me, ma per tutti i bambini, e i piccoli portieri, che sognano la quarta stella". Sono le parole del portiere dell'Argentina campione del mondo, Emiliano 'Dibu' Martinez. Il numero 1 dell'Albiceleste è stato acclamato da centinaia di migliaia di tifosi nella sua città natale, Mar del Plata, centro balneare a 420 km da Buenos Aires (est). Nell'occasione ha parlato davanti alla gente che si è radunata sul lungomare di fronte a una grande spiaggia di Mar del Plata, punto nevralgico e luogo di assembramenti intorno ai maxischermi durante i Mondiali.