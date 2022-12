La modella in topless al Mondiale spiega il suo gesto: il vero motivo non è scontato

ROMA - Si è rifugiata in Europa dopo aver rischiato grosso in Qatar per aver festeggiato in topless sugli spalti dell'Iconic Stadium di Lusail il trionfo della sua Argentina . Un gesto che ha consentito a Noe , appassionata tifosa della ' Seleccion ', di diventare virale sui social ma le ha causato qualche problema , tanto che gli addetti alla sicurezza l'hanno accompagnata fuori dallo stadio e per lei si era temuta persino la prigione.

Il torto subito

Ma cosa l'ha spinta a compiere questo gesto insieme alla sua amica Milu? A rivelarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram (@noe.dreams_1) condividendo un video e sostenendo di aver scelto il topless come risposta a un torto subito: "Nel momento in cui mi hanno cacciata da una spiaggia in Qatar perché ero una donna... come potevo non festeggiare in topless?" ha scritto a corredo del filmato, in cui si vedono inquadrate solo le gambe di una donna e quelle di un uomo in tenuta militare vicino a un gruppo di uomini che parlano.