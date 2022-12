Di Maria, l'incredibile tatuaggio per celebrare la Coppa del Mondo

ROSARIO (ARGENTINA) - Dai tifosi ai calciatori, sono tanti quelli che hanno deciso di ricordare i Mondiali in Qatar con un tatuaggio. Il centravanti brasiliano Richarlison si è immortalato tra Ronaldo e Neymar 'piazzandosi' tra di loro sulla sua schiena (con la stella del Psg che avrebbe addirittura offerto dei soldi per farsi 'cancellare'), un 'hincha' dell'Argentina ha trasformato la sua faccia in un 'altare' dedicato a Messi e ora tocca a Angel Di Maria, che ha deciso di tatuarsi sulla gamba la Coppa del Mondo alzata al cielo di Lusail dopo la finale vinta dalla 'Seleccion' ai rigori contro la Francia.