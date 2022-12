Messi e quella strana richiesta: il messaggio è virale sui social

Leo Messi ringrazia per le infradito ricevute e il messaggio diventa virale sui social. Potere della Pulce campione del mondo con l' Argentina in Qatar. Era il 2021 quando un'impresa disegnò le scarpe in omaggio al capitano dell'Albiceleste, che poi grazie ad alcuni contatti di persone vicine a Rodrigo De Paul raggiunsero anche l'Argentina nella sede dell'Afa a Ezeiza.

Messi ha ordinato la stessa scarpa per la famiglia e per alcuni suoi amici: “I loro numeri sono 33, 29 e 26 e Antonela 35. E gli amici che me le hanno chieste hanno come numero 42/43”. Questo messaggio, come detto, è diventato virale un anno dopo quando il numero 10 è ancora più famoso perché ha alzato da capitano la Coppa del mondo al cielo. E' probabilmente al massimo della popolarità.