Il Brasile perde Neymar e Danilo: fuori due partite

A riportarlo è 'globo.com' che, citando il medico della nazionale brasiliana Rodrigo Lasmar, spiega come gli esami strumentali abbiano "mostrato una lesione del legamento laterale della caviglia destra di Neymar, insieme a un piccolo edema osseo" e "una lesione al legamento mediale della caviglia sinistra " invece per il difensore della Juventus , che a differenza del compagno di squadra ( sostituito in lacrime ) era rimasto in campo fino alla fine contro la Serbia.

Arrivederci agli ottavi?

Un responso che secondo il media brasiliano porta a prevedere l'assenza di entrambi nelle ultime due gare della fase eliminatoria, che vedrà il Brasile (grande favorito del gruppo G) sfidare prima la Svizzera (lunedì 28 novembre) e poi il Camerun (venerdì 2 dicembre). In caso di una clamorosa eliminazione i Mondiali sarebbero dunque già finito per Neymar e Danilo, che nel frattempo continuano la fisioterapia mentre Tite pensa a come sostituirli. Sempre secondo 'globo.com' c'è l'altro ex juventino Dani Alves in pole (su Militao) per prendere il posto del terzino, mentre il fantasista potrebbe essere rimpiazzato da Rodrygo del Real.