Brasile-Svizzera: sosia di Neymar in tribuna, gli chiedono foto e selfie

Episodio particolare durante Brasile-Svizzera, ma fuori dal campo. Sugli spalti, ad assistere alla partita dei Mondiali, c'era infatti un sosia dell'infortunato Neymar. Tanti sono stati i tifosi che lo hanno scambiato per quello vero chiedendogli innumerevoli selfie. Il Neymar originale aveva preferito non andare allo stadio ed era rimasto quindi in albergo a guardare la partita che i suoi compagni di squadra hanno vinto 1-0 con rete nel finale di Casemiro.

Neymar: quello vero in hotel su consiglio dei medici Erano stati i medici a suggerire al fuoriclasse del Paris Saint Germain di restare in hotel per non affaticare la caviglia. Il sosia del numero 10 del Brasile, invece, da un paio di giorni gira a Doha e non fa nulla per dire che non è lui il calciatore. Anzi, si fa fare foto e selfie come una vera star. Era normale che oggi, presentandosi allo stadio 974, avrebbe seminato scompiglio nella torcida verdeoro.