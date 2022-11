Incredibile episodio occorso negli ultimi istanti di Brasile-Svizzera, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali in Qatar. Poco prima di un calcio d'angolo in favore della formazione verdeoro, le luci dello stadio 974 di Doha si abbassano notevolmente per un calo di tensione, lasciando al buio l'intero impianto tra giocatori in campo e tifosi sugli spalti. Episodio subito rientrato e duplice fischio sul punteggio di 0-0 in attesa della ripresa