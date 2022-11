Brasile-Svizzera 0-0 diretta: annullato il gol di Vinicius!

Il direttore di gara Barton annulla la rete dell'attaccante del Real Madrid per un fuorigioco, a inizio azione, di Richarlison. Si resta 0-0: tutto da rifare per il Brasile!

18:21

63' - Gol del Brasile: la sblocca Vinicius!

Filtrante da sogno per Casemiro per lo scatto in profondità dell'attaccante del Real Madrid che batte Sommer.

18:15

59' - Girandola di sostituzioni

Il Brasile sostituisce Fred con Bruno Guimaraes. La Svizzera rileva Rieder e Vargas per Steffen ed Edmilson Fernandes.

18:14

57' - Richarlison sfiora il vantaggio!

Cross dalla sinistra e con l'esterno mancino di Vinicius: il pallone giunge in area di rigore e Richarlison lo sfiora in spaccata. Selecao a un passo dal vantaggio

18:11

53' - Svizzera pericolosa

Traversone basso di Widmer in area brasiliana: salva tutto Alex Sandro.

18:10

52' - Rieder e Fred primi ammoniti del match

Ecco i primi cartellino gialli della partita: l'arbitro Barton punisce Rieder per una gomitata ai danni di Rodrygo e, poco dopo, Fred per un intervento scomposto su Sow.

18:03

46' - Inizia il secondo tempo, c'è Rodrygo

L'arbitro Barton fischia l'inizio della ripresa: il primo possesso di palla è del Brasile. Un cambio nel Brasile: esce Paquetà e gli subentra Rodrygo.

17:46

45+1' - Si va al riposo

L'arbitro Barton fischia la conclusione del primo tempo: 0-0 tra Brasile e Svizzera.

17:40

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo

Mancano 5' alla conclusione della prima frazione: il Brasile attacca ma non riesce a incidere, la Svizzera si difende con ordine e cerca di ripartire in contropiede.

17:32

32' - Raphinha! Conclusione centrale: para Sommer

Tiro centrale dell'attaccante del Barcellona che non sorprende un attento Sommer.

17:28

28' - Vinicius! Brasile a un passo dal vantaggio

Gran palla di Raphinha che serve sul secondo palo Vinicius: l'esterno del Real Madrid calcia di prima intenzione e trova la pronta risposta di Sommer che mette in calcio d'angolo.

17:26

26' - Risponde la Svizzera con Freuler

Bell'inserimento del centrocampista elvetico che cerca di sorprendere la retroguardia brasiliana trovando però l'attenta marcatura di Marquinhos.

17:20

20' - Brasile ancora in attacco

Preciso traversone di Paquetà sul primo palo: Elvedi anticipa Richarlison e sventa il pericolo.

17:13

13' - Pericoloso il Brasile

Paquetà imbecca Richarlison con una bella verticalizzazione. L'attaccante del Tottenham scatta alle spalle di Elvedi e serve con un cross basso l'accorrente Vinicius, anticipato dall'ex Udinese Widmer. Primo squillo verdeoro!

17:10

10' - Il Brasile comanda il gioco

Possesso palla prolungato per il Brasile di Tite che cerca di aprire qualche spazio. Svizzera più prudente, in attesa di alzare il pressing e colpire in contropiede.

17:00

1' - Inizia Brasile-Svizzera

Il direttore di gara Barton, di El Salvador, dà il fischio d'inizio: il primo pallone del match lo gioca la Svizzera.

16:55

Le due squadre scendono in campo

Brasile e Svizzera sono sul terreno di gioco del '974 Stadium' dopo essere uscite dagli spogliatoi: è il momento degli inni nazionali e poi si parte.

16:50

Brasile, Richarlison 'stacanovista' del gol

Richarlison ha segnato nove gol nelle ultime sette presenze in tutte le competizioni con il Brasile, segnando una doppietta all’esordio ai Mondiali nell’ultimo turno contro la Serbia. Dal suo debutto con la Selecao nel settembre 2018, Richarlison è il miglior marcatore del Brasile (19).

16:45

Svizzera, Embolo a un passo dalla storia

L'attaccante elvetico Breel Embolo ha segnato in tre delle ultime quattro presenze con la Svizzera, realizzando tre gol e ogni volta quello della vittoria, compreso l’1-0 contro il Camerun del 24 novembre scorso. L’ultimo giocatore svizzero in gol per due partite consecutive ai Mondiali è stato Alexander Frei nel 2006, mentre gli unici giocatori in rete nelle prime due partite in Coppa del Mondo con la Svizzera sono stati Leopold Kielholz nel 1934 e Andre Abegglen nel 1938.

16:40

Brasile, Tite: "Ho sbagliato con Neymar"

Mentre il Brasile resta con il fiato sospeso per le condizioni di Danilo e (soprattutto) di Neymar, il ct Tite non perde l'ottimismo: "Credo che entrambi continueranno a giocare il Mondiale. A livello clinico è possibile, i medici me lo hanno detto e credo che potremo utilizzarli ancora" ha detto il ct verdeoro alla vigilia della sfida contro la Svizzera. LEGGI TUTTO

16:30

Svizzera, spauracchio sudamericane

La Svizzera ha vinto solo una delle otto sfide ai Mondiali contro squadre sudamericane (2 pareggi, 5 sconfitte): 2-1 contro l’Ecuador nel 2014 in Brasile con il decisivo gol di Seferovic all'ultimo respiro.

16:20

Brasile rullo compressore nella fase a gironi del Mondiale

La Selecao è imbattuta da 16 partite nella fase a gironi del Mondiale: l'ultima sconfitta risale a Francia '98 quando la Norvegia di Rekdal e Tore Andre Flo vinse 2-1 contro gli allora campioni del mondo in carica già qualificati (in gol Bebeto).

16:11

Brasile-Svizzera, le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; E. Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison. CT: Tite. A disposizione: Weverton, Ederson, Danilo, Dani Alves, Fabinho, Alex Telles, Bruno Guimaraes, Antony, Gabriel Jesus, Rodrygo, Everton, Ribeiro, Bremer, Pedro, Martinelli. Indisponibili: Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin. A disposizione: Omlin, Kobel, Koehn, E. Fernandes, Zakaria, Seferovic, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Comert, Frei, Schaer, Shaqiri, Jashari. Indisponibili: Okafor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Elvedi, Akanji.

ARBITRO: Barton (El Salvador).

Guardalinee: Zeegelaar-Moran.

Quarto uomo: Martinzez.

Var: Fischer.

Avar: Villarreal.

16:00

Girone G: Camerun e Serbia si dividono la posta

Nell'altro incontro del Gruppo G, finisce 3-3 tra il Camerun e la Serbia. LEGGI TUTTO

15:50

I precedenti 'Mondiali' tra Brasile e Svizzera

Sono due i precedenti tra Brasile e Svizzera ai Mondiali, entrambi terminati in parità: 2-2 in Brasile nel 1950 (Alfredo e Baltazar per la Selecao; doppietta di Fatton per gli elvetici) e 1-1 a Russia 2018 (Coutinho illude, Zuber pareggia).

15:40

Brasile e Svizzera in campo al 974 Stadium

Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Brasile e Svizzera che si affrontano alle ore 17. I verdeoro, privi di Neymar, vogliono staccare già da oggi il pass per gli ottavi di finale. La Svizzera chiede strada e vuole fare la storia anche contro la Selecao, dopo aver estromesso l'Italia dal Mondiale.

15:30

Stadium 974, Qatar