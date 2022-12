Brasile, la dedica di Vinicius è tutta per Pelé

"Stiamo crescendo partita dopo partita. Siamo più a nostro agio e più in sintonia l'uno con l'altro. Questa volta abbiamo affrontato una squadra che ci ha dato spazio e abbiamo saputo approfittarne". Queste le parole di Vinicius Junior riportate da Folha de São Paulo al termine della vittoria del Brasile sulla Corea del Sud .

Brasile, la sfida di Vinicius: "Balleremo fino alla finale"

L'asso del Real Madrid ha quindi aggiunto: "Abbiamo un sacco di carte da poter giocate e personalità per fare un grande gioco. Il miglior palcoscenico per rispondere a chi critica per il ballo? Io dico che possiamo continuare a ballare fino alla finale".