"Ancelotti in corsa per la panchina del Brasile"

Le condizioni di Ancelotti

Ancelotti, da parte sua, si sarebbe mostrato"aperto al dialogo e avrebbe proposto di andare avanti nei colloqui, ponendo però come condizione che si stabilisca in Brasile solo dopo la fine della stagione in corso in Spagna, nel giugno 2023. Quello di Ancelotti non sarebbe l'unico profilo studiato dai dirigenti brasiliani: ci sarebbero stati colloqui anche con lo spagnolo Pep Guardiola, che non avrebbe accettato, e altri sono in corso con Abel Ferreira, il portoghese che dirige il club brasiliano Palmeiras.