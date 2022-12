Brasile, in arrivo un nuovo ct: il comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale il Brasile ha confermato l'arrivo di un nuovo ct per la nazionale. Tite aveva già annunciato il suo addio prima della deludente eliminazione dai Mondiali in Qatar ai rigori contro la Croazia . Ora, con una nota pubblicata sul sito della Federazione brasiliana, la Selecao ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo tecnico.

Il comunicato del Brasile: in arrivo un nuovo ct

Nel comunicato ufficiale si legge: "La posizione della Confederazione brasiliana di calcio (CBF) rimane la stessa: l'annuncio del nuovo allenatore e del comitato tecnico non sarà fatto fino a gennaio 2023. La CBF sottolinea che Ednaldo Rodrigues (presidente) affronterà l'intero processo di scelta con serietà e imparzialità, senza considerare le pressioni. Tutto sarà condotto in modo responsabile e chiaro, seguendo le linee guida della sua gestione, con il massimo obiettivo di fare il meglio possibile per il calcio brasiliano nel futuro". Di seguito le parole del presidente della Federazione brasiliana: "Non ne parlo nemmeno con la mia famiglia. Pertanto, nessun funzionario della CBF è autorizzato a parlare del futuro della squadra nazionale. Chiunque ne parli non dice la verità, oltre a causare danni al lavoro della stampa e a portare disinformazione ai tifosi. È irrispettoso. L'intero processo sarà fatto con il tempo e i ragionamenti necessari".

