Gatto maltrattato in conferenza stampa: ecco cosa rischia il Brasile

Non c'è pace per il Brasile che, oltre alla delusione per la pesante eliminazione dal Mondiale per mano della Croazia , ora deve pensare alla bufera mediatica che si è scatenata. Continuano infatti le polemiche sulla conferenza stampa dei verdeoro prima della partita con la Croazia, dove il responsabile della comunicazione brasiliana ha lanciato via un gatto che si era sdraiato sul tavolo della sala. Un gesto odiato dai giornalisti in sala e, soprattutto, dagli utenti dei social dove si è diffuso il video dell'accaduto .

Brasile, polemiche per il gatto lanciato in conferenza

Tra polemiche e rabbia, è intervenuto un gruppo di organizzazioni non governative (Ong), in collaborazione con il Forum nazionale per la protezione e la difesa degli animali. Insieme hanno deciso di intentare una causa contro la Federazione Brasiliana per il maltrattamento del gatto. "Promuovere il cambiamento nella società fa parte dei nostri valori. Non possiamo quindi normalizzare situazioni che violano il diritto degli aninali, sia in Brasile o in qualsiasi altro Paese. Abbiamo intentato un'azione civile pubblica in collaborazione con altre ONG chiedendo le scuse pubbliche della CBF, la somministrazione di un corso di diritto animale per i dipendenti della CBF, oltre alla condanna per danno morale collettivo per un importo di 1 milione di real (circa 180 mila euro)".