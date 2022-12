Onana, in Camerun scoppia il caso politico: "Simbolo della gioventù che reprimiamo"

L'esclusione di André Onana dal Mondiale di Qatar 2022 continua a far discutere in Camerun, soprattutto dopo l'eliminazione ai gironi dei Leoni Indomabili, che dopo l'impresa del 1990 non sono più riusciti a ripetersi ad alto livello nella rassegna iridata. Il politico Valere Bessala ha difeso il portiere dell'Inter, sottolineando che l'ex Ajax non ha voluto parlare della situazione fino a quando la squadra era ancora in corsa per gli ottavi.