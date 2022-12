André Onana lascia definitivamente la nazionale del Camerun . I dissidi col commissario tecnico Rigobert Song hanno provocato l'effetto più caustico. Già durante il Mondiale chiuso in anticipo dopo l'unica partita (contro la Svizzera) giocata dal portiere dell' Inter (prima di tornare anticipatamente in patria), a nulla era valsa l'intermediazione del presidente federale Samuel Eto'o .

Onana: "Ecco perché lascio la nazionale del Camerun"

In Camerun, in questi giorni, Onana è pure diventato un caso politico. L'ex Ajax ha affidato la comunicazione della propria scelta ai propri canali social: "Ogni storia, per quanto possa essere bella, ha sempre la sua fine. E la mia storia con la Nazionale del Camerun è arrivata a questo punto. I giocatori vanno e vengono, ma il Camerun viene sempre prima di ogni persona o calciatore".

Onana: "Il mio cuore batterà sempre per il Camerun"

E ancora: "Le mie sensazioni non sono cambiate. Il mio cuore camerunense continuerà a battere e ovunque andrà combatterà per innalzare sempre la bandiera del Camerun il più in alto possibile. Continuerò a sostenere il Camerun da tifoso, proprio come 27 milioni di camerunensi fanno ad ogni partita. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e che hanno creduto che io potessi dare il mio contributo alla squadra".