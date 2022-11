Kovacic esalta Lukaku: “Grande giocatore”

Conferenza stampa della Croazia . Insieme al commissario tecnico Dalic , c'è Mateo Kovacic , uno dei veterani della nazionale. Domani ci sarà la sfida decisiva contro il Belgio per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali qatarioti. Il giocatore del Chelsea non è troppo preoccupato: “Il Belgio è una grande squadra, ma questo è il campionato del mondo”.

Kovacic: “Lukaku ha segnato un sacco di gol”

Kovacic esalta due giocatori del Belgio in particolare, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Sull'attaccante dell'Inter, spende parole molto importanti: “Con lui abbiamo giocato insieme al Chelsea. È un top player e lo sta dimostrando da anni. Ha segnato un sacco di gol”. L'altra arma a disposizione di Martinez è De Bruyne: “E' da anni tra i migliori centrocampisti, anche se non è in giornata è in grado di sorprenderti. Ma noi dovremo concentrarci su di noi, mostrare il nostro volto migliore”.