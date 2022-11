Inter-Digitalbits: ora è scontro totale

Inter-Digitalbits, la diatriba prosegue

Da quanto si apprende infatti, Digitalbits ha sì pagato per intero i 5 milioni per l'accordo come sponsor di manica per la stagione 2021-2022, oltre a 100 mila euro come bonus per il raggiungimento degli ottavi di Champions. Detto questo, in seguito, non sono stati versati 1,6 milioni di bonus riferiti alla seconda posizione in campionato conseguita dalla formazione di Simone Inzaghi e al successo in Coppa Italia, ma soprattutto non ha ancora onorato le prime due rate (fatturate nei mesi di luglio e ottobre) come sponsor di maglia per la stagione 2022-2023 per un totale di 16 milioni di euro (sui 24 milioni dovuti per l'intera stagione 2022-2023).