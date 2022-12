Dzeko crede nella Croazia: “In semifinale non ci sono più favoriti”

Edin Dzeko crede nella Croazia , per la seconda volta consecutiva tra le quattro migliori nazionali al mondo. Nel 2018, i croati fecero ancora un altro passo, arrivando alla finale con la Francia . Ultimo atto che potrebbe ripetersi qui in Qatar se Modric e compagni elimineranno la favorita Argentina e se i transalpini si sbarazzeranno della sorpresa Marocco.

Dzeko guarda proprio ai risultati di Russia 2018 per aprire il discorso sulla Croazia, parlando al portale croato index.hr: “Un'altra semifinale del Mondiale non può essere un caso. La Croazia ancora una volta ha dimostrato di essere una grande squadra, e contro il Brasile ha mostrato il carattere, la forza e la maturità che solo le grandi squadre hanno”.

Eliminare il Brasile, dato da tutti come il grande favorito, è stata una sorpresa: “Nessuno ha creduto alla vittoria della Croazia, ecco perché è ancora più bella. Mi aspetto un altro spettacolo in semifinale. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano in semifinale devono credere che diventeranno campioni".