La missione di Mbappé per la Francia e per O Rei

A parte la corsa, il dribbling, il tiro e tutto ciò che ricade nel campo gravitazionale del pallone, Kylian Mbappé ha questo di bello: ride sempre. Ride quando gli pongono domande alle quali non sa o non desidera rispondere, ghigna o almeno così pare quando scorge una cruna dell’ago sgombra tra sé e la porta e ci spara dentro a tutta forza, si sganascia sulla prima pagina dell’Équipe che affida a lui, gli piaccia o meno, il ruolo di salvatore della Francia dalle intemperie del Mondiale. Primo, a lui di sicuro piace. Secondo, devono tenerselo buono. Ci sono persino abituati. Quando stava per mollare il Paris Saint-Germain gli telefonò Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica, per convincerlo a desistere. Tre volte, stando a calcoli approssimati. Mbappé lo ha raccontato a Sports Illustrated, Macron ha confermato, il Real Madrid è rimasto con le mani in tasca e Kylian è diventato il calciatore dall’introito netto annuo più alto in assoluto: 128 milioni secondo una stima di Forbes, otto milioni più di Leo Messi. Hanno faticato di meno a impedirgli di scappare dalla Nazionale, dopo che all’Europeo aveva sbagliato il rigore determinante contro la Svizzera e i tifosi, o chiamateli un po’ come vi piace, lo avevano fischiato e definito scimmia. In quel frangente si è convinto da solo: «Penso di avere inviato il messaggio giusto alle giovani generazioni: noi siamo più forti di tutto questo». E poi l’Europeo passa e il Mondiale torna. Pura combinazione: torna e ci conduce in Qatar, cioè nel Paese il cui fondo sovrano possiede il Psg. Il che spiega forse meglio delle telefonate istituzionali il motivo per il quale non c’era alcuna vera possibilità che Mbappé passasse proprio in questa stagione a qualsiasi altro club. La sontuosa raffigurazione di tutto ciò sta nel triennale da 636 milioni lordi totali firmato il 21 maggio scorso e nelle gigantografie del giocatore che tappezzano Doha. Sì, il Mondiale torna, per la sfortuna di chi lo ha vinto nell’edizione precedente. È dal 2010 che i campioni in carica non passano la fase a gironi: ha cominciato l’Italia, adesso l’accompagnano tristemente Spagna e Germania, qui e oggi tocca alla Francia passare attraverso l’ordalia. Hanno mucchi di talento in squadra, abbastanza da ignorare le inquietanti assenze; ma li avevano anche gli altri.