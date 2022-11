Milan e Francia in festa: Giroud raggiunge Titì, Theo subito un assist

Olivier Giroud saprà far dimenticare Karim Benzema? Il dubbio c'era prima dell'esordio della Francia contro l'Australia in cui l'attaccante del Milan ha segnato una doppietta, raggiungendo Thierry Henry come miglior bomber di sempre dei Bleus, a 51 gol. E Theo Hernandez sarà in grado di fare come o meglio del fratello Lucas Hernandez, infortunatosi e per il quale il Mondiale è già finito? Il trenino rossonero ha subito riscosso applausi. I due hanno poi deciso di utilizzare i social per fare festa.