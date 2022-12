Mondiali, Pogba carica la sua Francia in videochiamata

La Francia, nonostante le tante assenze, si sta dimostrando la squadra più forte dei Mondiali e la favorita per il titolo, che andrebbe a bissare quello del 2018. I blues si sono qualificati per la semifinale e adesso affronteranno il sorprendente Marocco. Un cammino quasi impeccabile per i ragazzi di Deschamps, nonostante tanti big siano rimasti a casa per infortunio: Benzema, Kante, Kimpembe, Luca Hernandez e anche lo juventino Pogba, che però ha voluto partecipare a modo suo.