Deschamps, dolori a non finire: dito infortunato durante la finale Mondiale

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha vissuto con grande passione la finale Mondiale contro l' Argentina , decisa ai rigori in favore di Messi e compagni. Dopo il pessimo primo tempo dei suoi, l'inviperito ex centrocampista della Juve è tornato a bordo campo nella ripresa con una fasciatura al pollice della mano destra.

Deschamps: infortunio nell'intervallo di Argentina-Francia

Il selezionatore dei Bleus si è fatto male al dito durante l'intervallo, ed è tornato in campo con una medicazione che non aveva nel primo tempo. Il risultato di un possibile sfogo nello spogliatoio, quando ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra? La Francia si è poi effettivamente ripresa, riuscendo a trovare l'incredibile 2-2 con la doppietta lampo di Mbappé, un altro momento vissuto con passione da Deschamps, che rivolto polemicamente verso la panchina dell'Argentina ha urlato "Stai muto! Stai muto!" in italiano. Poi per il ct dei Galletti è arrivato un altro dolore, più intenso, con la sconfitta ai calci di rigore dei Bleus, battuti a un passo dal secondo Mondiale consecutivo.