Vidal contro Mbappé: la frase è una vendetta dopo il ko Mondiale della Francia

Arturo Vidal non dimentica. E se è un guerriero in campo, continua a recitare la stessa parte anche fuori, con le parole. Questa volta la stoccata è a Kylian Mbappè, il grande sconfitto dei Mondiali nonostante la tripletta in finale contro l'Argentina. Il cileno, per solidarietà sudamericana, sta naturalmente dalla parte dell'Albiceleste in una disputa tra calcio europeo e calcio latinoamericano che parte da lontano.