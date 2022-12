Benzema contro la Francia e Deschamps: i veri motivi della rottura

In Francia si continua a discutere della gestione dell'infortunio di Karim Benzema. Secondo i media transalpini, l'attaccante del Real Madrid non avrebbe apprezzato la fretta con cui il tecnico Deschamps lo ha escluso dal gruppo. Il pallone d'oro ha evidenziato enormi differenze tra la gestione del suo caso e quello di Varane (anche lui out per la gara d'esordio contro l'Australia), al quale è stato concesso di rimanere nel gruppo e di allenarsi in vista della seconda sfida contro la Danimarca.