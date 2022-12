Rami, risposta al veleno a Di Maria: continua la rissa verbale

Rami a Di Maria: “Mi insegnerai tu, Angel?”

L'ex giocatore del Milan, che ora è al Troyes, ha postato una storia su Instagram in cui cita vari tweet del Fideo in cui si vede Di Maria piangere per una sconfitta, per una vittoria, quando ha lasciato il suo club e versare di nuovo lacrime guardando questo tweet. Con la frase: “Mi insegnerai tu, Angel?”. Come a dire che l'argentino aveva 'pianto' prima di lui e più volte. A questo punto, bisognerà capire se i 'caldi' sudamericani risponderanno nuovamente. O lasceranno stare, godendosi la vittoria del trofeo senza provocare o rispondere alle provocazioni.