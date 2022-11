Son piange in campo, gli chiedono lo stesso un selfie: il Ghana finisce sotto accusa

Partita ricca di emozioni tra Corea del Sud e Ghana , terminata 3-2 per la selezione africana dopo il gol decisivo al 68' di Kudus. Ai sudcoreani non è bastata la doppietta di Cho, con cui avevano pareggiato lo svantaggio iniziale. Con questa vittoria i ghanesi riaprono le speranze per la qualificazione agli ottavi , mentre si fa durissima, quasi impossibile , per la Corea del Sud, con un solo punto conquistato e l'ultima partita da giocare contro il Portogallo di Ronaldo .

Corea del Sud-Ghana 2-3: esultano i ghanesi! Sudcoreani ko!

Son in lacrime, alcuni tifosi gli chiedono una foto!

Una situazione ovviamente difficile per il capitano e punta di diamante della nazionale Heung-min Son, che al triplice fischio è scoppiato in lacrime conscio della possibile eliminazione dal Mondiale dopo la sconfitta con il Ghana. Questo però non ha fermato alcuni tifosi del Ghana che, non curante della situazione, ha chiesto una foto all'attaccante del Tottenham. Il video è diventato virale sui social e in molti puntano il dito contro il Ghana: si vede chiaramente Son disperato ed accerchiato da alcune persone che, senza ritegno, sono lì solo per un selfie con il giocatore.