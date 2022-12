"Il Messico vuole vietare l'ingresso nel paese a Messi"

Poco prima di debuttare a Qatar 2022 Lionel Messi aveva anticipato come la prima edizione della Coppa del Mondo in Medio Oriente sarebbe stata la quarta ed ultima della propria carriera. Un annuncio che aveva caricato di ulteriori attese la “missione” dell’ Argentina di conquistare il terzo titolo iridato della propria storia e che di certo non aveva fatto piacere ai fans della Pulce, che non vedranno in azione il proprio beniamino nel Mondiale 2026 la cui fase finale si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti .

Messi e la maglietta del Messico: la polemica si riapre

Ad oggi è difficile pensare a ripensamenti, alla luce del fatto che la prima edizione di un Mondiale distribuita in tre nazioni differenti vedrà Messi avere 39 anni. Nel caso, comunque, Leo rischierà di trovare un ambiente non troppo comfortevole, se è vero che in Messico si è riaccesa la polemica seguita al presunto calcio dato dal numero 10 della Seleccion alla maglietta della Tricolor al termine dello scontro diretto dello scorso 26 novembre, valido per la seconda giornata della fase a gironi.

"Messi è persona non gradita in Messico"

Dopo che il video nel quale si vede Messi, all’interno dello spogliatoio dell’Argentina, colpire una maglia del Messico mentre si stava sfilando le scarpe, aveva scatenato reazioni durissime a Città del Messico e dintorni, ci si è messo addirittura il governo che attraverso un’interpellanza di Maria Clemente Garcia Moreno ha chiesto che venga vietato a Messi l’ingresso in Messico in quanto “persona non gradita”: "La Camera dei Deputati sollecita il Ministero degli Affari Esteri - si legge nella richiesta ufficiale - a rilasciare una Dichiarazione per dichiarare persona non gradita all'interno del territorio degli Stati Uniti messicani il cittadino di Nazionalità argentina e spagnola, Lionel Andres Messi Cuccitini, a causa del suo manifesto disprezzo e mancanza di rispetto nei confronti del Messico durante la Coppa del mondo FIFA in data sabato 26 novembre 2022".

Messi fa litigare Canelo Alvarez e Agüero

Uno dei messicani più agguerriti dopo la pubblicazione del video era stato il pugile Canelo Alvarez, che aveva usato addirittura toni minacciosi su Twitter (“Messi preghi Dio che non lo trovi”), per poi rendersi protagonista anche di uno scontro a distanza con Sergio Aguero, che aveva difeso il comportamento della Pulce. Il caso sembrava rientrato dopo le scuse di Canelo (“Mi sono lasciato trasportare dalla passione e dall'amore che provo per il mio paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino”), ma la politica ha riacceso i toni…