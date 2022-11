Dumfries: "Il miglior difensore al mondo? Virgil van Dijk"

"Il miglior difensore del mondo? Per me è Virgil van Dijk ". Parola di Denzel Dumfries . Il laterale dell' Inter e della nazionale olandese si è rivolto così all'agenzia di stampa calcistica dei Paesi Baesi Bassi Voetbal International.

Inter, Dumfries sicuro: "Van Dijk miglior difensore al mondo"

Dumfries, 26 anni, ha poi fatto il punto sugli Oranje dopo la vittoria per 2-0 contro il Senegal nella prima giornata del gruppo A del Mondiale in Qatar: "Non siamo certo i favoriti per la vittoria finale del torneo, ma posso dire che esiste una forte alchimia tra tutti i componenti del gruppo".