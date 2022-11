Messi ammira Ronaldo: la curiosa immagine spopola sul web

DOHA - Un'immagine curiosa non è passata inosservata, ed è diventata presto virale, durante la partita d'esordio del Portogallo, vinta 3-2 contro il Ghana. Al 65' Cristiano Ronaldo ha sbloccato il match su rigore, diventando il primo nella storia a segnare in cinque edizioni diverse del Mondiale. Poi ha esultato con il suo "Siuu" prima di essere travolto dall'abbraccio dei compagni, un momento di festa trasformatosi in un quadro carico di simbolismo: un enorme poster raffigurante il volto di Messi ha fatto da sfondo all'esultanza di CR7 ed è sembrato quasi che Leo guardasse ammirato il suo rivale numero uno. Un'immagine davvero suggestiva che ha fatto il giro del web e catturato l'attenzione dei tifosi.