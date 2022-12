Ronaldo categorico sul futuro: "Io all'Al-Nassr? No, non è così"

Ronaldo tra futuro e la dedica a Pelè

Nella zona mista del Lusail Stadium, al termine della gara tra il Portogallo e la Svizzera, l'ex juventino ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano di un accordo con l'Al-Nassr di Rudi Garcia: "Non, non è così". Poi, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo As, l'attaccante portoghese ha voluto dedicare un pensiero a Pelè. "Spero che stia meglio - le sue parole -. Il nostro Re deve migliorare, è qualcosa che tutti desideriamo".