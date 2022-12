Ronaldo in panchina, il ct Santos non si pente: la frase che fa infuriare i tifosi del Portogallo

Non si placano le polemiche in casa Portogallo dopo l'amara eliminazione dai Mondiali in Qatar, dove i lusitani sono stati sconfitti dal Marocco nei quarti di finale. Nella bufera il ct Fernando Santos, che come nel match stravinto agli ottavi contro la Svizzera ha lasciato inizialmente in panchina il capitano Cristiano Ronaldo (che nell'ultima gara dei gironi era invece partito titolare ma aveva reagito malissimo alla sostituzione).