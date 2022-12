Fernando Santos critica Ronaldo: un gesto in campo non gli è andato giù

Alla vigilia del match degli ottavi di finale contro la Svizzera in Qatar, per il Portogallo continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo: "Firma con l'Al-Nassr? Io non ne sapevo niente. Abbiamo parlato solo del Mondiale, ora è concentrato solo su questo. CR7 sarà titolare? Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi, è sempre stato così. Sono tutti concentrati e disponibili per la partita di domani". Sono le parole in conferenza stampa del ct Fernando Santos.

Il commissario tecnico portoghese ha poi parlato del momento della sostituzione del fuoriclasse portoghese contro la Corea del Sud: "Non ho sentito niente di quello che ha detto in campo, l'ho visto solo litigare con il giocatore coreano. Poi l'ho rivisto in tv e non mi è piaciuto per niente".