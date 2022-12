Getta acqua su Ronaldo dagli spalti: la risposta della Fifa è stata brutale

DOHA (QATAR) - Piove sul bagnato in casa Portogallo. L'eliminazione dei lusitani da Qatar 2022 fa discutere e alimenta polemiche su polemiche: dalle critiche di Figo nei confronti del ct Fernando Santos, reo di aver lasciato in panchina un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo in un match da dentro-fuori di un Mondiale, alle scelte tecniche rivendicate dallo stesso ct. Ma non finisce qui: ora spunta anche il video di un tifoso il cui gesto è diventato presto virale sul web.