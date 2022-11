Il ct serbo spaventa la Juve: "Vlahovic non è pronto..."

"Perché non ho fatto entrare Dusan Vlahovic nella partita contro il Camerun? Avevo bisogno di gente fresca e l'attaccante della Juventus non è ancora pronto per giocare a questi livelli dal punto divista fisico. Questo è un motivo di preoccupazione per noi". Così, il tecnico della Serbia Dragan Stojkovic dopo il rocambolesco 3-3 contro i Leoni indomabili.

"Vlahovic non è pronto": le dichiarazioni del ct serbo spaventano la Juve Dichiarazioni che lanciano l'allarme non solo nell'ambiente serbo ma anche in quello bianconero: Vlahovic non riesce a riprendersi, insomma, dalla fastidiosissima pubalgia che lo attanaglia ormai da diverse settimane. Prima del Mondiale, Vlahovic aveva saltato le sfide di campionato contro Lecce, Inter, Verona e Lazio oltra al match di Champions League dell'Allianz Stadium contro il Psg.