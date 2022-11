Mal di pancia Morata: a rischio l'esordio con Costarica

Non è un momento semplice per Alvaro Morata, l'attaccante titolare di una Spagna che spesso fa fatica a trovare un vero numero 9. L'ex attaccante della Juve è a rischio per l'esordio dei Mondiali contro Costarica, partita in programma mercoledì 23 novembre e valevole per il gruppo E. La punta dell'Atletico Madrid si è dovuta allenare a parte per problemi intestinali.

Morata: aveva appena recuperato dal fastidio all'anca L'ultima amichevole contro la Giordania aveva visto la Spagna scendere in campo senza Morata a causa di un fastidio all'anca. Aveva appena recuperato da questo problema quando è arrivato il mal di pancia. Se non fosse al 100 per cento per la prima della nazionale iberica in Qatar, al suo posto Luis Enrique manderebbe in campo Marco Asensio.