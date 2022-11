Alice Campello: "Quando io e Morata avevamo paura a uscire di casa: ecco perché"

Alice Campello ha rilasciato una lunga intervista a Marca nella quale ha parlato della sua vita accanto ad Alvaro Morata. La modella e imprenditrice veneziana non ha seguito il marito in Qatar per i Mondiali perché all'ottavo mese di gravidanza. La 27enne è dunque rimasta a Madrid insieme ai tre figli Leonardo, Edoardo e Alessandro. "Abbiamo cambiato casa molte volte. - ha raccontato Lady Morata - Mi sono trasferita già circa 8-10 volte. Non puoi mai organizzarti, non so cosa mi succederà tra due o cinque anni. Quella è la parte più complicata, soprattutto ora che ho tre figli, quasi quattro. Ma è anche molto bello, il calcio ti regala emozioni che non avrei mai immaginato. Come in ogni cosa nella vita, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi".

Morata, Alice e la paura di uscire di casa Essere un calciatore famoso ha i suoi pregi e difetti. Alice Campello ha spiegato che quando si è un personaggio pubblico e si sta attraversando un brutto momento tutti lo sanno e questo di certo non aiuta. In certi casi si ha addirittura la paura di stare in mezzo all'altra gente. "A volte - ha confidato l'amica di Chiara Ferragni - è difficile anche uscire di casa. Vai al supermercato e ti trovi persone che ti aggrediscono, che hanno da ridire pure sui bambini. Questa è la parte un po' brutta, ma ci si fa l'abitudine".