Luis Enrique, ideologia senza correzioni

Il pensiero forte porta all’idea, il pensiero unico all’ideologia. La storia, sentinella paziente ma implacabile, aspetta al bivio chiunque si presenti, pronta a verificarne la scelta, l’indirizzo. Nel salutare Luis Enrique, ex commissario tecnico della Spagna, non possiamo non inchinarci davanti alla schiena, drittissima, dell’uomo, alla dignità con la quale ha governato lo straziante dolore per la prematura scomparsa della figlioletta Xana, allo stile che ne ha sempre caratterizzato la gestione. Per tacere dei risultati: semifinalista all’ultimo Europeo, dopo aver spremuto sino ai rigori gli azzurri di Roberto Mancini; secondo nella Nations League del 2021, sconfitto a San Siro dalla Francia di Kylian Mbappé; tra i quattro finalisti dell’edizione che i Paesi Bassi ospiteranno nel 2023.

Al di là delle critiche di anti-madridismo che lasciano gli insulti che trovano, credo che la parabola di «Lucho», a 52 anni, riassuma e incarni il tasto, delicato e scabroso, del «monoteismo» tattico. Un problema, sia chiaro, nobile e condiviso. Il problema, appunto, del modulo che fissa i confini di tutto, di tutti; del mezzo che diventa fine. Alludo al tiki taka, a quell’anestesia stordente e insistente che, a volte, addormenta il primario che opera, non solo il paziente operato. Con il Giappone, il possesso palla raggiunse addirittura il picco dell’83%: quorum che non evitò né la rimonta né il ko. Con il Marocco, in compenso, si attestò sul 77%. Non bastò: dischetto e a casa.