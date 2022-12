Luis Enrique fa autocritica: “Ai Mondiali avrei portato un giocatore al posto di un altro”

Luis Enrique continua a comunicare via Twitch. Lo ha fatto durante i Mondiali , lo fa adesso che la sua Spagna è stata eliminata dal Marocco . L'ex commissario tecnico è stato ospite di Ibai Llanos e ha detto cose molto interessanti. “Sono stati giorni intensi, ma sto molto bene, con l'ottimismo critico di chi è preparato a qualunque cosa accada. Ora si aprono infinite possibilità, è tempo di riposare, sono felice, davvero”.

Luis Enrique: “Abbiamo dato fiducia ai giovani”

L'allenatore andaluso spiega: “Abbiamo dato fiducia ai giovani e si è ritrovato l'entusiasmo per la Nazionale. Si poteva fare molto meglio? Avrei potuto portare altri giocatori? Lo so, ma il mio lavoro è prendere delle decisioni. Quando uno dà tutto e dà il cento per cento al cento...". E ancora: “Fin dal primo giorno abbiamo cercato di convincere i giocatori che avevamo una reale possibilità di vincere la Coppa del Mondo".