Festa Inghilterra: 5-0 in Lettonia e qualificazione ai Mondiali. Ferguson in gol con l'Irlanda

ROMA - Non solo l'Italia di Gennaro Gattuso ( che a Udine ha sconfitto Israele 3-0) è scesa in campo oggi (14 ottobre) nelle Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026 . E se nel Gruppo I in cui competono gli azzurri l'Estonia ha pareggiato 1-1 in casa con la Moldavia , gol ed emozioni non sono mancati nelle sfide degli altri gironi che hanno visto protagonisti diversi calciatori della Serie A . In gol Ferguson, Vlahovic e Yildiz.

Gruppo E, Spagna e Turchia battono Bulgaria

Una doppietta di Merino, un rigore di Oyarzabal e un'autorete di Chernev permettono alla Spagna di sconfiggere nettamente la Bulgaria con un secco 4-0. Le Furie Rosse ottengono la quarta vittoria su quattro gare e comandano i Gruppo E con tre punti di vantaggio sulla Turchia, che ha sconfitto 4-1 la Georgia. In gol Yildiz, Akgun e Demiral, autore di una doppietta.

Gruppo F, il Portogallo rinvia la festa Ferguson in gol

La festa del Portogallo, che sognava di ottenere la qualificazione ai Mondiali con due turni di anticipo, viene fermata dal gol di Szoboszlay, che in pieno recupero pareggia la sfida tra i lusitani e la Bulgaria (2-2). Ospiti in vantaggio al 3' con Szalai, e doppietta di Cristiano Ronaldo, che sembrava lanciare il Portogallo verso il quarto successo consecutivo. Il pareggio lascia Ronaldo e compagni in testa a quota dieci, con cinque lunghezze di vantaggio (a due turni dalla fine) sulla Bulgaria. L'Irlanda si impone 1-0 in casa con l'Armenia: a decidere la sfida è una rete di Evan Ferguson. Il centravanti della Roma sblocca il risultato al 70' e regala il successo ai suoi.

Gruppo K, Inghilterra qualificata in scioltezza

Vittoria convincente dell'Inghilterra, che si impone con un netto 5-0 in casa della Lettonia grazie ad una doppietta di Kane (entrambi nel recupero del primo tempo) e ai gol di Gordon, Eze e ad un'autorete di Tonisevs. Con questo successo gli inglesi si portano a quota 18 e ottengono la qualificazione anticipata ai Mondiali. Successo esterno anche per la Serbia, che vince 3-1 in casa dell'Andorra: in rete anche Dusan Vlahovic.

