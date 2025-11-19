Robertson ai Mondiali con la Scozia, il pianto per Diogo Jota commuove tutti: "Sono a pezzi"

C'è il calcio: la Scozia batte la Danimarca al 93', evita i playoff e se ne va diretta, e felice, al Mondiale americano. E poi c'è la vita. Andrew Robertson è il capitano della Scozia nonché vice capitano del Liverpool. Ha quasi 32 anni, viaggia verso le 400 partite con i Reds e, quando smetterà, avrà un bel palmarès da raccontare ai nipoti. Ieri sera, quando è finita la partita e ha capito che sì, il sogno era realtà, si è commosso insieme ai suoi compagni di squadra. Ma il suo pianto aveva radici più profonde, una sorta di ingorgo emotivo triste e divertente insieme perché Robertson, mentre scorrevano i minuti, ripensava a quante cose aveva condiviso con Diogo Jota. Momenti belli e brutti, divertenti e pesanti: il calcio e la vita, insomma.