Turchia, amara sorpresa dopo il pari con la Spagna: "Rubati un orologio e due anelli nello spogliatoio"

ROMA - Una spiacevole coda al match di qualificazione ai Mondiali 2026 pareggiato in casa della Spagna per la Turchia di Vincenzo Montella (che ha chiuso il girone al secondo posto dietro alle stesse 'Furie Rosse' e come l'Italia dovrà cercare il pass nei playoff ): secondo quanto riportato dai media spagnoli infatti, al termine della partita andata in scena allo stadio 'La Cartuja' di Siviglia, ci sarebbe stato un furto nello spogliatoio degli ospiti .

Dalla Spagna: "Furto nello spogliatoio della Turchia"

"La Polizia sta indagando sulla scomparsa di un orologio del valore di circa 200.000 euro e di due anelli stimati in oltre 60.000 euro ciascuno", si legge sull'edizione online di 'Marca', che spiega poi come "la squadra turca aveva dimenticato qualcosa nello spogliatoio, una procedura relativamente comune, anche se in questa occasione la presunta dimenticanza ha portato a una denuncia formale per presunto furto". Citando "fonti coinvolte nell'operazione" 'Marca' aggiunge poi che l'orologio e i due anelli "sono stati rintracciati e recuperati", che "c'è già stato almeno un arresto, sanza escludere il coinvolgimento di altre persone" e che "l'indagine è ancora aperta".

