Gravina 'spinge' l'Italia ai Mondiali: "In America anche a nuoto. E su Tonali..."

ROMA - Sale l'attesa per gli spareggi che attendono l'Italia di Gennario Gattuso , seconda dietro alla Norvegia nel proprio girone eliminatorio e costretta dunque ai playoff per qualificari alla prossima Coppa del Mondo organizzata congiuntamente da Usa, Canada e Messico. E a suonare la carica in vista della semifinale contro l'Irlanda del Nord in programma giovedì prossimo (26 marzo) a Bergamo è il numero uno del calcio azzurro Gabriele Gravina .

Gravina 'spinge' l'Italia ai Mondiali

"Noi tutti dobbiamo sapere che la spinta del Paese deve portare questi ragazzi in America, a costo di andarci a nuoto", ha detto il presidente della Figc commentando nella conferenza stampa post consiglio federale l'avvicinamento alla partita. "Nel 2021 ho definito la squadra normale, che poteva diventare speciale se tutti insieme avessimo fatto avvertire l'importanza della maglia azzurra - ha aggiunto -. Lungi da me minimizzare i ragazzi che sul piano umano sono stati meravigliosi. Ma rispetto a corazzate con cui ci siamo confrontati, noi eravamo una squadra normale. Siamo diventati fortissimi e speciali perché la spinta del vento azzurro di quei mesi ci ha permesso di centrare un risultato straordinario (vittoria Euro 2020, ndr)".