Brasile, la lista provvisoria di Ancelotti per i Mondiali: Wesley e Bremer nei 55, c'è anche Neymar

Manca sempre meno ai Mondiali organizzati dalla FIFA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Riflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti, che oggi ha reso noti i nomi dei 55 pre-convocati per la kermesse. Presenti conoscenze del calcio italiano quali Wesley (Roma) e Bremer (Juventus), senza dimenticare un giocatore attualmente divisivo come Neymar.