Brasile, la lista provvisoria di Ancelotti per i Mondiali: Wesley e Bremer nei 55, c'è anche Neymar
Manca sempre meno ai Mondiali organizzati dalla FIFA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Riflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti, che oggi ha reso noti i nomi dei 55 pre-convocati per la kermesse. Presenti conoscenze del calcio italiano quali Wesley (Roma) e Bremer (Juventus), senza dimenticare un giocatore attualmente divisivo come Neymar.
Brasile, i 55 pre-convocati di Ancelotti per i Mondiali 2026
Neymar resta in corsa per un posto al Mondiale. L'attaccante del Santos è infatti fra i 55 pre-convocati di Carlo Ancelotti, al pari di Estevao, reduci dal brutto infortunio che con molta probabilità gli negherà la partecipazione. Sperano in una convocazione definitiva, tra i 26, anche lo juventino Bremer, il romanista Wesley, l'interista Carlos Augusto e l'atalantino Ederson.
Qui di seguito l'elenco completo dei 55 preconvocati di Carlo Ancelotti:
PORTIERI
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahce)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest)
Carlos Miguel (Palmeiras)
DIFENSORI CENTRALI
Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (Porto)
Gabriel (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Leo Pereira (Flamengo)
Ibanez (Al-Ahli)
Alexsandro (Lille)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Beraldo (PSG)
Vitor Reis (Girona)
Murillo (Nottingham Forest)
ESTERNI DESTRI
Wesley (Roma)
Danilo (Flamengo)
Paulo Henrique (Vasco da Gama)
Vitinho (Botafogo)
ESTERNI SINISTRI
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo)
Luciano Juba (Bahia)
Caio Henrique (Monaco)
Kaiki (Cruzeiro)
Carlos Augusto (Inter)
CENTROCAMPISTI
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimaraes (Newcastle)
Fabinho (Al-Ittihad)
Andrey Santos (Chelsea)
Danilo (Botafogo)
Paquetà (Flamengo)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Joao Gomes (Wolverhampton)
Andreas Pereira (Palmeiras)
Joelinton (Newcastle)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
ATTACCANTI
Vinicius Jr (Real Madrid)
Raphinha (Barcellona)
Cunha (Manchester United)
Luiz Henrique (Zenit)
Martinelli (Arsenal)
Joao Pedro (Chelsea)
Estevao (Chelsea)
Neymar Jr. (Santos)
Endrick (Lione)
Rayan (Bournemouth)
Antony (Betis Siviglia)
Igor Thiago (Brentford)
Pedro (Flamengo)
Richarlison (Tottenham)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Kaio Jorge (Cruzeiro)