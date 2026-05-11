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lunedì 11 maggio 2026
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Brasile, la lista provvisoria di Ancelotti per i Mondiali: Wesley e Bremer nei 55, c'è anche Neymar

Ecco i pre-convocati della Seleçao in vista del Campionato del Mondo: restano in corsa i due rappresentanti di Roma e Juve, ma non solo
3 min
TagsBrasileWesleyBremer

Manca sempre meno ai Mondiali organizzati dalla FIFA negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Riflettori puntati sul Brasile di Carlo Ancelotti, che oggi ha reso noti i nomi dei 55 pre-convocati per la kermesse. Presenti conoscenze del calcio italiano quali Wesley (Roma) e Bremer (Juventus), senza dimenticare un giocatore attualmente divisivo come Neymar.

Brasile, i 55 pre-convocati di Ancelotti per i Mondiali 2026

Neymar resta in corsa per un posto al Mondiale. L'attaccante del Santos è infatti fra i 55 pre-convocati di Carlo Ancelotti, al pari di Estevao, reduci dal brutto infortunio che con molta probabilità gli negherà la partecipazione. Sperano in una convocazione definitiva, tra i 26, anche lo juventino Bremer, il romanista Wesley, l'interista Carlos Augusto e l'atalantino Ederson.

Qui di seguito l'elenco completo dei 55 preconvocati di Carlo Ancelotti:

PORTIERI

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Carlos Miguel (Palmeiras)

DIFENSORI CENTRALI

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Porto)

Gabriel (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Leo Pereira (Flamengo)

Ibanez (Al-Ahli)

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Beraldo (PSG)

Vitor Reis (Girona)

Murillo (Nottingham Forest)

ESTERNI DESTRI

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Vitinho (Botafogo)

ESTERNI SINISTRI

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter)

CENTROCAMPISTI

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Andrey Santos (Chelsea)

Danilo (Botafogo)

Paquetà (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Joao Gomes (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

ATTACCANTI

Vinicius Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcellona)

Cunha (Manchester United)

Luiz Henrique (Zenit)

Martinelli (Arsenal)

Joao Pedro (Chelsea)

Estevao (Chelsea)

Neymar Jr. (Santos)

Endrick (Lione)

Rayan (Bournemouth)

Antony (Betis Siviglia)

Igor Thiago (Brentford)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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