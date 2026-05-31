Kluivert esalta Curaçao: "Risultato straordinario la qualificazione ai Mondiali"

“Nel 2015 ho contribuito a costruire le basi della Nazionale di Curaçao. Mia madre è originaria dell’isola, conosco molto bene il Paese e i giocatori”. Così Patrick Kluivert in un'intervista all'emittente turca TRT Spor. L'ex attaccante olandese ha poi aggiunto: “Qualificarsi è un risultato straordinario. Curaçao è uno dei Paesi più piccoli ad aver mai raggiunto un Mondiale e sono molto orgoglioso di ciò che hanno realizzato”. Con solo circa 185.000 abitanti, l’isola caraibica si prepara a vivere un sogno a occhi aperti.