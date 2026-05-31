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Kluivert esalta Curaçao: "Risultato straordinario la qualificazione ai Mondiali"

La madre dell'ex attaccante olandese è originaria della piccola isola caraibica: "Sono felice per loro"
3 min
TagsCuraçaoKluivertMondiali 2026

“Nel 2015 ho contribuito a costruire le basi della Nazionale di Curaçao. Mia madre è originaria dell’isola, conosco molto bene il Paese e i giocatori”. Così Patrick Kluivert in un'intervista all'emittente turca TRT Spor. L'ex attaccante olandese ha poi aggiunto: “Qualificarsi è un risultato straordinario. Curaçao è uno dei Paesi più piccoli ad aver mai raggiunto un Mondiale e sono molto orgoglioso di ciò che hanno realizzato”. Con solo circa 185.000 abitanti, l’isola caraibica si prepara a vivere un sogno a occhi aperti.

Kluivert: "Nessuno si aspetta miracoli da Curaçao"

Kluivert ha proseguito spiegnado: “Nessuno si aspetta miracoli, ma questa squadra lotterà con determinazione. Questo è il bello del calcio e sono felice per loro”.

Guidata da Dick Advocaat, Curaçao ha saputo integrare giocatori formati nei club europei, sfruttando la forte presenza curcense nei Paesi Bassi, ma legati alle proprie origini. Il 14 giugno si terrà un evento esclusivo a Houston per celebrare la qualificazione di Curaçao. Tra gli ospiti potrebbero essere presenti Wesley Sneijder, Ruud Gullit, Edgar Davids e Clarence Seedorf.

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