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Amichevoli pre-Mondiali: la Svizzera con quattro "italiani" batte la Giordania. Vittoria per l'Ecuador di Estupinan

Successo anche per la Repubblica Ceca. Questa sera in campo la Germania contro la Finlandia. Nella notte italiana protagonista il Brasile
3 min
TagsMondialiSvizzeraAmichevoli

Il Mondiale americano è alle porte. La competizione in programma tra gli Stati Uniti, Messico e Canada avrà inizio l'11 giugno, fra meno di due settimane. Tempo di ultimi test preparatori per molte nazionali che vi prenderanno parte. Questo è il caso della Svizzera, che a San Gallo ha battuto per 4-1 la Giordania in amichevole.

Quattro "italiani" nella Svizzera: vittoria contro la Giordania

Una vittoria convincente per gli elvetici, che al Mondiale sono stati inseriti nel girone B, assieme al Canada, alla Bosnia, che ha battuto gli Azzurri ai playoff, e al Qatar. Nel corso dell'amichevole, vinta grazie alle reti di Embolo (su rigore), dell'ex Bologna Ndoye, di Xhaka Fassnacht (di Fakhoury la rete degli ospiti), il commissario tecnico Yakin ha schierato tre "italiani" dal primo minuto: l'interista Akanji, il bolognese Freuler e il pisano Aebischer. Spazio nella ripresa per Jashari del Milan. Anche la Giordania prenderà parte al Mondiale, inserita nel girone J con Argentina, Algeria e Austria.

L'Ecuador batte l'Arabia Saudita. Successo per Repubblica Ceca e Ucraina

L'Ecuador al mondiale affronterà la Costa D'Avorio, Curaçao e la Germania. I sudamericani, guidati da Estupinan, hanno battuto l'Arabia Saudita per 2-1 con le reti di Porozo Valencia. Il gol della bandiera di Mandash. A Praga, con lo stesso risultato la Repubblica Ceca (gruppo A), ha avuto la meglio sul Kosovo di Muric, Rrahmani e Vojvoda, eliminato in finale playoff dalla Turchia, con le reti di Ladra Hlozek. Ko, invece, per la Polonia, che paga a caro prezzo l'avvio sprint dell'Ucraina, a segno con Yaremchuk (34') e Yarmolenko (44'). Finisce 2-0 per la nazionale gialloazzurra.

 

 

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